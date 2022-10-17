Окупанти атакували дронами Шевченківський район Києва, горить нежитлова будівля, пошкоджено кілька житлових будинків (оновлено)
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Уранці 17 жовтня в Києві пролунав вибух, згодом був ще один.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Пізніше інформацію про вибухи підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом.
Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" - написав Кличко.
Згодом мер повідомив про ще один вибух у Шевченківському районі.
Кличко пізніше повідомив, що атаку було здійснено дронами: "В результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо".