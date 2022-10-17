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Окупанти атакували дронами Шевченківський район Києва, горить нежитлова будівля, пошкоджено кілька житлових будинків (оновлено)

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Окупанти атакували дронами Шевченківський район Києва, горить нежитлова будівля, пошкоджено кілька житлових будинків (оновлено)
Уранці 17 жовтня в Києві пролунав вибух, згодом був ще один.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Пізніше інформацію про вибухи підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом.

Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" - написав Кличко.

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Згодом мер повідомив про ще один вибух у Шевченківському районі.

Кличко пізніше повідомив, що атаку було здійснено дронами: "В результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо".

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    От що буває коли замість того коли весь світ каже що кацапи скоро нападуть витрачати кошти не на армія, а на асфальт біля кацапії та окупованих територій
  • Right Right 2d264255
    Армія не на часі, Зеля забрав з фінансування армії на 23 рік 2.5 лярда $ та перенаправив їх на велике будівництво
  • Pavel Bortsevych
    Скорее всего ***** пообещал передать иранским отморозкам ядерное оружие, раз мы эти шахиды наблюдаем. Привет Израилю, который долго не хотел помогать Украине
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