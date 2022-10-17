На світанку військові знищили три російські крилаті ракети над Дніпропетровщиною

Військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю три російські крилаті ракети.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарні ранкові новини від наших захисників неба.

Перед світанком військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю три російські крилаті ракети. Дві - над Криворізьким районом, одну - над Нікопольським", - йдеться в повідомленні.

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