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У Дніпрі та області почалися екстрені відключення електроенергії

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У Дніпрі та області почалися екстрені відключення електроенергії
На Дніпропетровщині почалися екстрені відключення електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Ворог продовжує обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться відключення електроенергії", - написав він.

Коваленко просить громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити телефони та павербанки.

Як повідомлялося, сьогодні українські військові знищили над Дніпропетровською областю три російські крилаті ракети, але одна влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, там сильна пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Дніпропетровщини: російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури, по Нікопольському району прилетіли понад 30 ворожих снарядів

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    с ненавистным рашитским врагом надо окончательно и бесповоротно покончить к 25 декабря 2022 года! чтобы будущие поколения даже названия дебильной страны под названием расия никогда не слышали...
  • jklpqrs
    по-моему в донецке и луганске тоже есть разные тэцы, тэсы и разные другие подстанции. может быть я ошибаюсь, но так сообщают злые языки из википедии. не знаю, верить ли им...
  • Leshek
    Такое впечатление , что никакой стратегии противодействия разрушению нашей инфраструктуры у зелени нет. Неужели нельзя закупить хотя-бы такие же дроны и куярить в ответ по их инфраструктуре, начать тотальный поиск как по официальным , так и не по официальным каналам , привлекая всех симпатиков Украины. Уговаривать, умолять США дать нам ракеты повышенной дальности для ответных ударов, исключительно согласованных с ними.
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