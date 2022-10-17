Атака дронами на Миколаївщину: в обласному центрі горіли резервуари з олією та фармацевтичний склад
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Вчора ввечері російські терористи атакували Миколаївщину дронами-камікадзе.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють в оперативному командуванні "Південь", дев’ять "Шахідів" збили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще по одному - воїни ТРО та Нацгвардії.
"У Миколаєві три дрони влучили в об’єкт промислової інфраструктури, там зайнялись резервуари із соняшниковою олією. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС", - зазначив Сєнкевич.