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Через пошкодження Кримського мосту РФ дедалі частіше має проблеми з логістикою, - британська розвідка

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Через пошкодження Кримського мосту РФ дедалі частіше має проблеми з логістикою, - британська розвідка
Росії дедалі важче забезпечувати постачання свого угруповання на півдні України у зв’язку з наслідками диверсії на Кримському мосту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки за 17 жовтня про війну в Україні.

"Логістичні виклики для сил РФ на півдні Україні, найімовірніше, стали ще більшими після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Відновлювальні роботи тривають, міст частково відкритий для проїзду, але у чергах на переправу досі очікують багато вантажівок", - зазначають в огляді.

Для потреб угруповання на півдні України, найімовірніше, збільшують інтенсивність постачання сушею через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом. Розвідка зазначає, що цей маршрут стає для росіян дедалі важливішим з огляду на те, що на Херсонському напрямку багато військ, а постачання через Крим ускладнилося. "Мелітополь - вузол логістичних маршрутів, і там спостерігається значна присутність російської авіації", - додають в огляді.

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Топ коментарі

  • stavr
    HIMARS дістають до всіх маршрутів руху кацапів
  • Ksenia VB
    Це добре. Можна якраз ловити москалів на південних дорогах
  • Яр Холодний
    Ти хоч раз цікавився різницею міх "однопуткою" і "двопуткою"? Там різниця не "вдвоє" у пропускній здатності , а в кілька разів! Все залежить від дистанції однопутного відрізка дороги і швидкості руху по ньому ешелону Чим довший відрізок і нижча швидкість руху - тим довше він простоює "впусту" Поки пройде ешелон в одному напрямі той відрізок Потім , поки на той відрізок увійде ешелон в протилежному напрямку , та поки його пройде А в зв"язку з його частковим пошкодженням і ешелони завантажуються неповністю , і кількість вагонів менша , і швидкість сповільнена
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