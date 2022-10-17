Через пошкодження Кримського мосту РФ дедалі частіше має проблеми з логістикою, - британська розвідка

Росії дедалі важче забезпечувати постачання свого угруповання на півдні України у зв’язку з наслідками диверсії на Кримському мосту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки за 17 жовтня про війну в Україні.

"Логістичні виклики для сил РФ на півдні Україні, найімовірніше, стали ще більшими після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Відновлювальні роботи тривають, міст частково відкритий для проїзду, але у чергах на переправу досі очікують багато вантажівок", - зазначають в огляді.

Для потреб угруповання на півдні України, найімовірніше, збільшують інтенсивність постачання сушею через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом. Розвідка зазначає, що цей маршрут стає для росіян дедалі важливішим з огляду на те, що на Херсонському напрямку багато військ, а постачання через Крим ускладнилося. "Мелітополь - вузол логістичних маршрутів, і там спостерігається значна присутність російської авіації", - додають в огляді.

Також читайте: Ситуація з Кримським мостом забезпечить Україні перемогу на півдні, - Ходжес