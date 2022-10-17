26 дронів-камікадзе знищено за ніч на півдні, - Повітряні сили

На півдні України за ніч знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136, інформація щодо ранкової атаки на Київ уточнюється.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 17 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Вчора ми повідомляли про 11 дронів-камікадзе знищених на цьому напрямку. З 3:30 по 7 ранку знищено ще 15 цих дронів. Отже, маємо фактично за ніч 26 знищених Shahed-136 в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Там залучались в основному зенітні ракетні підрозділи, але була і робота винищувачів", - зазначив він.

Загалом, за даними ПК "Південь", з початку використання противником Shahed-136 їх уже знищено 100 на південному напрямку, зазначив Ігнат.

За оцінкою Повітряних сил, українськими військовими збивається 75% таких дронів-камікадзе.

Ігнат повідомив, що наразі не має уточненої інформації щодо атаки на столицю, яка триває.

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