Росіяни розігнали фейк про повторне закриття посольства Сербії в Києві. В МЗС заперечили

Повідомлення про повторне закриття посольства Сербії в Києві, яке опублікували російські ЗМІ, є неправдивим.

Про це пише речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють з Белграда", - пояснив він.

Ніколенко закликав не підхоплювати наосліп "новини" із російських медіа й перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

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