90% фінів вважають, що поки Путін при владі, відносини з РФ кращими не будуть

Близько 90% фінів вважають, що відносини з Росією неможливо нормалізувати доти, доки Володимир Путін залишається при владі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Helsingin Sanomat, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

40% респондентів сказали, що були б готові на цей час обірвати будь-які зв’язки з Росією.

53% опитаних вважають, що пересічні росіяни принаймні певною мірою поділяють відповідальність за те, що вчиняє РФ в Україні. Така думка більше переважає серед чоловіків та у групі 60+.

84% респондентів вважають, що єдиний спосіб завершити війну в Україні - вигнати звідти російські війська, що засвідчує підтримку позиції, яку нещодавно висловила прем’єрка Санна Марін.

91% засуджують спробу анексії Росією окупованих територій України. 80% підтримують надання Україні важкої зброї.

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Щодо вступу України до ЄС та НАТО підтримка фінського суспільства - переважна, але стриманіша: прискорений вступ України до ЄС підтримали би 56%, до НАТО - 53%.