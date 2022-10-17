Минулої доби внаслідок обстрілів Харківщини загинула одна людина, ще четверо поранені, зокрема 16-річний хлопець
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, під удари потрапили: місто Вовчанськ Чугуївського району та села Вовчанської громади, смт Дворічне Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району та інші. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, за добу в Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців загинула 45-річна жінка. В смт Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік.
В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося двоє людей – 54-річний чоловік та його 16-річний син.
Синєгубов додав, що в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 630 вибухонебезпечних предметів.