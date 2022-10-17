У житловому будинку Києва вибух через атаку дрону. 18 людей врятовано, двоє під завалами. ВIДЕО
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У результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - йдеться у повідомленні.
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