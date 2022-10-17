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У житловому будинку Києва вибух через атаку дрону. 18 людей врятовано, двоє під завалами. ВIДЕО

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У результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А ви розумієте що пропаганда під час війни це також зброя. Так от Арестович і компанія пропагували, що ці дрони це пшик який не вартий уваги. Тобто, направлено робили з людей дурнів.
  • Виктор Ле
    Оперативно Антошка рашці доповіді видає...
  • Yakov Yakov
    дядя Байден, ви зекономите десятки мільярдів доларів, якщо зразу знищете йбнутого кремлівського виродка.
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