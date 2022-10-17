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Лукашенко вже воює проти України, у разі прямої агресії потрібні нові санкції, - глава МЗС Латвії Рінкевич

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Лукашенко вже воює проти України, у разі прямої агресії потрібні нові санкції, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Білоруський режим бере участь у війні проти України, тому необхідно посилювати санкції проти РБ.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Лукашенко вже воює проти України, оскільки дозволяє росіянам використовувати територію Білорусі для атак на Україну.

"Якщо білоруська армія братиме пряму участь в агресії, тоді ми повинні вдарити по Мінську за допомогою додаткових санкцій і міжнародної ізоляції. Найголовніше - більше зброї для України", - наголосив Рінкевич.

Читайте: Поки Лукашенко допомагатиме Путіну, США посилюватимуть санкції проти Білорусі, - Держдеп

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    А постійні запуски ракет, дронів з території Білорусі, надання їх техніки рашистам - це ще не пряма агресія?
  • Єто Другоє
    Ось це вже друга справа!!! Дуже потужно! У випадку наступу орків і драників з їблоруської області, надпотужно заборонимо в'їзд до ЄС лукашонці і його режиму!!!
  • Andrey Levenov
    іран тоже воює, ще санкцій підкинути під якими вони вже пів століття? цеж так дієво
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