Лукашенко вже воює проти України, у разі прямої агресії потрібні нові санкції, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Білоруський режим бере участь у війні проти України, тому необхідно посилювати санкції проти РБ.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Лукашенко вже воює проти України, оскільки дозволяє росіянам використовувати територію Білорусі для атак на Україну.

"Якщо білоруська армія братиме пряму участь в агресії, тоді ми повинні вдарити по Мінську за допомогою додаткових санкцій і міжнародної ізоляції. Найголовніше - більше зброї для України", - наголосив Рінкевич.

Читайте: Поки Лукашенко допомагатиме Путіну, США посилюватимуть санкції проти Білорусі, - Держдеп