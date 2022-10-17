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Дрони, що атакують Київ, випущені з території Білорусі, - Повітряні сили

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Дрони, що атакують Київ, випущені з території Білорусі, - Повітряні сили
Київ та північні області атакують дрони-камікадзе, випущені з території Білорусі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, ще тиждень тому пройшла інформація, що до Білорусі завезли декілька десятків дронів, говорили про 40, але ймовірно, що їх більше.

"І відтоді дрони активно застосовуються з Курської області (Росія) і з території Білорусі, вони залітають на Київщину і по руслу Дніпра і таким чином атакують і столицю, і інші області на півночі України", - зазначив він.

Також дивіться: Кадри атаки іранського дрону на Київ. ФОТО

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    Допоки не вріжуть по місцях пуску то не буде діла.
  • Тонка червона лінія
    Що ж, тепер рашисти з цього напрямку постійно Київ будудуть кошмарити, допоки не будуть вжиті якісь кардинальні заходи.
  • Serhiy Talatynnik
    Коли це кончене зелене чмо та гОП компанія розірвуть дипломатичні стосунки з *********** та полотенцями
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