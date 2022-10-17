На Півночі та в центрі країни збито ще 11 ворожих дронів, - Повітряні сили

У зоні відповідальності Повітряне командування "Центр", а це північні та центральні регіони країни, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку - знищено щонайменше два "шахеди". За уточненою інформацією, усі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались з південного напрямку", - йдеться у повідомленні.

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