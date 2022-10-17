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Росія стає все більш ізольованою та програє війну, - Боррель

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Росія стає все більш ізольованою та програє війну, - Боррель
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія програє війну, і наголошує на необхідності продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Соціально-економічні наслідки війни тривають по всьому світ. Росія стає все більш ізольованою, в останні дні ми побачили це в ООН. Морально, політично, навіть у військовому відношення Росія програє цю війну. Ми повинні підтримувати Україну і надалі", - сказав він.

Боррель висловив сподівання, що міністри у понеділок ухвалять рішення про створення нової тренувальної місії для українських військових.

За його словами, міністри також обговорять можливі санкції проти Ірану, який постачає Росії військові дрони для атак по Україні.

"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану, що Тегеран сильно заперечує. У зустрічі візьме участь український міністр Дмитро Кулеба. Але сьогоднішні санкції будуть пов'язані з репресіями проти протестувальників", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі ядерного удару по Україні російські сили будуть знищені, - Євросоюз

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    Боррель, а Боррель, скажи "чик-чирик - я в доміку, бо не в Києві"

    стурбованість знову почнете проявляти - то порадимо бром пити, якщо не можете нормально зреагувати та хоч санкціями вжарити путю так, щоб у нього аж в носі засвербіло.
    та ПРО та ППО нормальне поставити нам
  • Redcar Ukraine
    "Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану" - а навала шахідів (підфарбованих) не є доказом? Сьогодні Київ прокинувся від цієї зарази, та й попередні тижні нас кошмарять шахіди...

    А виявляється, що на сьогоднішній день навіть нічого почали обговорювати по Ірану. Що за жесть, що з нашою дипломатією не так
  • Igor Mazut
    Так как вы помогаете она ещё лет 20 будет проигрывать, где обещание санкции из ада, где дефолт, отключение от swift, а про стеб с ленд лизом лучше вообще не вспоминать
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