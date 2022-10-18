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Ситуація непроста, можуть бути "непрості рішення", - керівник російських терористичних сил Суровікін про ситуацію на Херсонщині

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Ситуація непроста, можуть бути "непрості рішення", - керівник російських терористичних сил Суровікін про ситуацію на Херсонщині
Російський генерал який очолив армію загарбників на території України визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою".

Як інформує Цензор.НЕТ, слова російського генерала цитують російські ЗМІ

"Не виключається прийняття непростих рішень", - заявив командувач об'єднаного угрупування військ РФ в районі проведення "спецоперації" Суровікін.

Також він додав: "Є дані щодо можливості застосування Києвом заборонених методів війни в районі Херсона, підготовки ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".

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Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Готовятся кацапы подрывать дамбу. Ожидаемо. Дальше терракт на ЗАЕС
  • Алекс Мышкевич
    осьо така

  • Kolja Stambulskij
    а навищо виставляти фото свинособачого рила....краще собачу дупу...
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