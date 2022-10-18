Державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини. ВIДЕО
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Державний зрадник, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонщини оголосив про "безкоштовне переміщення", а фактичне вивезення людей із правого берега області на лівий.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення зрадника поширюють у соцмережах.
"Я оголошую про переміщення, добровільне переміщення та виїзд для мешканців Бериславського, Білозерського, Олександрівського та Снігурівського районів", - сказав колаборант.