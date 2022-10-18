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Державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини. ВIДЕО

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Державний зрадник, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонщини оголосив про "безкоштовне переміщення", а фактичне вивезення людей із правого берега області на лівий.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення зрадника поширюють у соцмережах.

"Я оголошую про переміщення, добровільне переміщення та виїзд для мешканців Бериславського, Білозерського, Олександрівського та Снігурівського районів", - сказав колаборант. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадник Сальдо планує масово вивезти з окупованої Херсонщини до Криму та РФ понад 10 000 українських дітей з батьками

Топ коментарі

  • андрей королько 9d3fe24e
    Глядя на это чмо вспоминаются прекрасные времена средневековой инквизиции.Колесование,четвертование,сдирание с живого кожи,посадка на кол.Какие хорошие были времена.
  • Павел Павел 9c509c5d
    ну але те що сосальди зыбрались драпати пыд прикриттям мирняка це точно і війська теж будуть драпати під прикриттям мирняка щоб їх не прохімарсили....
  • Смерть оркам
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