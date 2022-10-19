США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, якщо потрібно буде реагувати, - Пентагон

США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, але поки що не бачать змін у ядерних позиціях РФ.

Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США повністю готові до будь-яких ядерних сценаріїв і продовжують уважно стежити за ситуацією. Він зазначив, що Пентагон не бачить нічого, що б свідчило про те, що Росія ухвалила рішення застосувати ядерну зброю.

"Ви знаєте, знову ж таки, інші повідомляли, що будуть наслідки, але я не збираюся вдаватися до подробиць, окрім як сказати, що ми стоїмо на варті 24 години на добу, сім днів на тиждень, і були б готові, якби нам довелося реагувати", - сказав Райдер.

Генерал підкреслив, що США має надійний потенціал стратегічного стримування, який існує вже багато років.

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