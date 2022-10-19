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США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, якщо потрібно буде реагувати, - Пентагон

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США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, якщо потрібно буде реагувати, - Пентагон
США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, але поки що не бачать змін у ядерних позиціях РФ.

Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США повністю готові до будь-яких ядерних сценаріїв і продовжують уважно стежити за ситуацією. Він зазначив, що Пентагон не бачить нічого, що б свідчило про те, що Росія ухвалила рішення застосувати ядерну зброю.

"Ви знаєте, знову ж таки, інші повідомляли, що будуть наслідки, але я не збираюся вдаватися до подробиць, окрім як сказати, що ми стоїмо на варті 24 години на добу, сім днів на тиждень, і були б готові, якби нам довелося реагувати", - сказав Райдер.

Генерал підкреслив, що США має надійний потенціал стратегічного стримування, який існує вже багато років.

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Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Пентагон - серьезная контора, и в отличии от скрепных поносцев, зря говорить не будет, они после высеров кацапских пропогандонов и *****, срущего в чемодан, кукарекающих о ЯО, люди серьезные и "за базар отвечают"
  • Hazan Eldoran
    теріторія буде забруднена заражена на десятки років як чернобиль тільки сильніше. треба жорстка відповідь. в Україні багато відработанаго плутонію 238 240 ізотопів. це сотні тонн. можно зробити з москви чернобиль у квадраті. всім москвітам там вже не жити буде. а ще белгород ростов воронеж . щоб розуміли добре їм не буде
  • Driver Audi
    Дуже раді,що США до цього готові.Ми тільки не готові,бо горіти будемо ми тут,а не вони там.
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