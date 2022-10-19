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В Україні за тиждень - понад 20 тис. заражень коронавірусом, - МОЗ

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В Україні за тиждень - понад 20 тис. заражень коронавірусом, - МОЗ
Минулого тижня в Україні виявили майже 23 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 200 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"За період з 10.10 по 16.10 зафіксовано 22 914 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей - 2 439, медпрацівників - 456)", - зазначили у МОЗ.

Водночас вказали, що протягом тижня:

  • госпіталізовано - 4 797 осіб,
  • летальних випадків - 203,
  • одужало - 34 576 людей.

У міністерстві додали, що за весь час пандемії коронавірусу в Україні заразилися 5 279 346 осіб, перебороли недугу - 5 095 437, померли - 109 819.

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В Україні за тиждень - понад 20 тис. заражень коронавірусом, - МОЗ 01

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    цікавий той і загадковий короновірус...підозріло приходить потім коли війна ховається..потім знову появляється
  • Epsilon Tucanae f9ba184a
    Міністерство так званої охорони здоров'я дістало з формаліну свою минулорічну мантру про ковід.
  • Colt
    Вот не надо PZD.
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