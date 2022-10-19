Понад 150 тис. харків’ян втратили житло через обстріли росіян, - Терехов
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Харків зазнав тотальних ворожих обстрілів.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"На сьогодні понад 150 тисяч людей втратили дах над головою. Багато з них тимчасово виїхали з міста, хто на захід України або в інші області, хтось за кордон. Але багато харків’ян залишилося", - сказав мер.
Терехов зазначив, що оскільки місто раніше вважалося студентською столицею, там велика кількість гуртожитків.
"Сьогодні ми надаємо ці гуртожитки для розташування людей, яким немає, де жити, а також забезпечуємо їх всім необхідним", - підкреслив посадовець.
Міський голова додав, що, незважаючи на постійні намагання ворога знищити обстрілами критичну інфраструктуру, Харків повністю готовий до початку опалювального сезону.