Основні елементи управління збройними силами РФ стають дедалі більш недієздатними. Чотирьох із п’яти генералів, які командували вторгненням в лютому, звільнено.

Про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке публікує міноборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

В розвідці зазначили, що на тактичному рівні загострюється нестача здібних російських молодших офіцерів для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами.

Свідчення очевидців свідчать про те, що 15 жовтня 2022 року однополчанин розстріляв 11 російських солдатів поблизу Білгорода після образливих коментарів офіцера стосовно новобранців з-поміж етнічних меншин.

"Погане командування нижчої ланки, ймовірно, посилює низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських військ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними британської розв'язки, четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували силами вторгнення в лютому 2022 року, звільнено. Їхня заміна поки що мало що зробила для поліпшення бойових характеристик Росії.

"Відсутність наступності у командуванні, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних збройних силах, тому що, згідно з російською доктриною, розробка планів в основному здійснюється особисто командувачем, а не колективними зусиллями ширшого штабу", - зазначають у Міноборони Великої Британії.