Новини • Війна, Мобілізація в РФ

Нерівномірна мобілізація в РФ спричиняє соціальний розлом у країні, - ISW

5 09611
Нерівномірна мобілізація в РФ спричиняє соціальний розлом у країні, - ISW
Проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи в середині Росії.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська продовжували завдавати удари по критично важливих об'єктах української цивільної інфраструктури за допомогою повітряних, ракетних та безпілотних літальних апаратів 18 жовтня.

За даними ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

Тим часом Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці Росії.

Також інститут відзначає, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня, що, схоже, свідчить про те, що російські війська можуть зберігати територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Bobcat 614fad29
    Там давно вже розлом, москва і пітєр це як інші планети у порівнянні з рештою росії, але бидлу пофік, розломом більше, розломом менше, схавають і це.
  • Ksenia VB
    Левко Лук'яненко, jr.
    @ChetVic
    ·
    22 год
    У відповідь
    @fucman65
    коли почали вивозити зернові з України, уряд запевняв, що вивозять "надлишки", а учора на "марафоні" вже бачив сюжет, що українцям загрожує продовольча криза, нестача круп, підняття цін і дефіцит
  • Яр Холодний
    Разговор в офисе:

    - Государство внутри государства как называется?

    - Москва?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини