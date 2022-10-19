Нерівномірна мобілізація в РФ спричиняє соціальний розлом у країні, - ISW

Проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи в середині Росії.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська продовжували завдавати удари по критично важливих об'єктах української цивільної інфраструктури за допомогою повітряних, ракетних та безпілотних літальних апаратів 18 жовтня.

За даними ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

Тим часом Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці Росії.

Також інститут відзначає, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня, що, схоже, свідчить про те, що російські війська можуть зберігати територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів.

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