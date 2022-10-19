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Переговори між Україною та Ізраїлем зірвалися через втручання РФ, - ізраїльська газета Haaretz

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Переговори між Україною та Ізраїлем зірвалися через втручання РФ, - ізраїльська газета Haaretz
Міністр оборони України Олексій Резніков планував в понеділок мати телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Бенні Ганцем. Але дзвінок скасували.

Про це з посиланням на співрозмовників в ізраїльському та українському урядах повідомляє ізраїльська газета Haaretz, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання повідомляє, що в понеділок, 17 жовтня, Ізраїль відхилив запит України на розмову. Українські офіційні особи кажуть, що переговори насправді ініціювала ізраїльська сторона, і зробила це кілька днів тому.

Автор статті звертає увагу, що буквально незадовго до зриву, в понеділок вранці, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилась намірами Ізраїлю постачати зброю Україні і попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом і Москвою.

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Джерело в Ізраїлі повідомило, що причиною випаду Медвєдєва була нещодавня заява ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шайа. Він виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

За даними Haaretz, спроби налагодити координацію між Ізраїлем і Україною почались ще кілька тижнів тому. У найближчому оточенні Ганца заявили, що переговори важливі для міністра оборони Ізраїлю і що він має намір поговорити з Резніковим протягом декількох днів. Офіційні особи в Україні висловили сподівання, що запланована розмова стосуватиметься можливості військового співробітництва.

Видання нагадує, що Ганц і Резніков востаннє розмовляли у квітні. При цьому українське джерело повідомило, що чергова розмова була запланована на 24 серпня, День Незалежності України, але з тих пір переносилася п'ять разів. Джерело підкреслило, що дзвінок, запланований на понеділок, був ініційований Ізраїлем, який скасував його за кілька годин до призначеного часу. Ізраїльські чиновники відкинули цю претензію.

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Офіс міністра оборони Ізраїлю заявив, що він, як правило, не коментує графік Ганца. Водночас в офіційній заяві Міноборони України сказано, що йому взагалі нічого не відомо про розмову між міністрами, заплановану на понеділок або будь-який інший день.

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Топ коментарі

  • Павел Гусев 72100917
    Украинцы обязательно вспомнять Израилю его пляску под дудку Росии, когда Украина просила помощи... Израиль, ты помнишь сколько праведников мира среди украинцев? Сколько украинцев спасали ваших некчемных во времена Холокоста? И в благодарность за это Израиль помогает Росии убивать украинцев! Б-г судит народы. А якобы богоизбранный народ Б-г будет судить в десять раз строже!
  • Владимир Сухов e5dee246
    Треба ще поставити декілька пам'ятників євреям в Україні та головне збільшити пенсію яку ми платимо українським євреям в Ізраїлі з 2000 дол до 4000
  • Victor Frey
    Ізраїль оговтається коли кацапи віддадуть Ірану свої бази в Сірії за ракети та безпілотники, та буде запізно
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