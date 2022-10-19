Тіла 8 цивільних, вбитих росіянами під час окупації, було виявлено у Лимані. ІНФОГРАФІКА

У визволеному від російських загарбників Лимані Донецької області минулої доби виявили тіла ще вісьмох вбитих цивільних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Крім того, у Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.Ще 12 людей за вчора отримали поранення", - повідомив голова ОВА.

Також Кириленко долав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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