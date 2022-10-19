428 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема, під час фіксації злочинів, вчинених на території Донецької області, на місці стихійного поховання в місті Лиман виявлено тіла трьох дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 415, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31", - повідомили ювенальні прокурори.