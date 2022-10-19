Окупанти відпустили заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу Мартинюка, - МАГАТЕ
Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.
В "Енергоатомі" поки не підтвердили інформацію про визволення Мартинюка.
Гроссі також висловив стурбованість затриманнями двох інших співробітників ЗАЕС. "Це ще одна тривожна подія, яка, я щиро сподіваюся, буде швидко вирішена", - заявив Гроссі.
Також у МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС відновила підключення до останньої лінії електропередачі, що діє та працює на 750 кіловольтів.
Експерти МАГАТЕ, присутні на майданчику ЗАЕС, були поінформовані українським оперативним персоналом, що з’єднання було відновлено о 21:30 - майже через 18 годин після того, як лінію було відключено системою захисту, яка автоматично виконує такі дії у разі падіння напруги.
"Повторні відключення показують, наскільки нестабільною залишається ситуація з ядерною безпекою на найбільшій атомній електростанції Європи. Вони також підкреслюють необхідність створення зони ядерної безпеки та безпеки навколо об’єкта після частих обстрілів на станції або поблизу неї в останні місяці", - сказав Гроссі.