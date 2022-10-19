РПЦ скуповує у Норвегії нерухомість поряд із військовими базами

Російська православна церква останніми роками придбала кілька об’єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, про це пише місцеве видання Dagbladet.

Один із об'єктів – старий молитовний будинок у Серейді (комуна Бергена) з видом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано Богоявленським приходом Московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за 3 кілометри по прямій від Хоконсверна і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії.

Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері знаходиться парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

Крім того, Російська православна церква має нерухомість у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону.

Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло – це Ольгінська парафія. Служби тут проходять з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей, іконописний клас, проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами.

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