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РПЦ скуповує у Норвегії нерухомість поряд із військовими базами

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РПЦ скуповує у Норвегії нерухомість поряд із військовими базами
Російська православна церква останніми роками придбала кілька об’єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, про це пише місцеве видання Dagbladet.

Один із об'єктів – старий молитовний будинок у Серейді (комуна Бергена) з видом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано Богоявленським приходом Московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за 3 кілометри по прямій від Хоконсверна і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії.

Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері знаходиться парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

Крім того, Російська православна церква має нерухомість у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону.

Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло – це Ольгінська парафія. Служби тут проходять з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей, іконописний клас, проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    А Україна що каже?
    Ми щось ввели проти рашистського сатанату, щоб комусь дорікати?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Есть сериал где росия вводит войска в Норвегию и правительство страны вынуждено согласовывать все с кацапами. Интересный, кстати. Но то кино. А сейчас норги фактически воплощают киношный фантастический сценарий в жизнь. Разрешили северным областям кацапстана свободно възжать,жить и работать в Норвегии. Теперь церькви. Ну а как же, паства требует. Потом школы и русский язык. Апофеоз- путинвведи ибо не дают проклятыя викинги матюкатся в школьном дворе на исконном. Норвегия закладывает себе огромную бомбу прямо под собственный дом.
  • FT FT
    И как РПЦ обясняет что она делает в странах НАТО с которыми рашка воюет и хочет стереть в радиоактивный пепел? И куда смотрят спецслужбы Норвегии?
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