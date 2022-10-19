У Бєлгороді "бавовна". Губернатор Гладков повідомляє про влучення в об’єкт інфраструктури

Зранку у російському Бєлгороді гучно. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів і нібито роботу ППО. Місцева влада зазначає, що зафіксовано влучання у об’єкт інфраструктури.