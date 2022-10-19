У Бєлгороді "бавовна". Губернатор Гладков повідомляє про влучення в об’єкт інфраструктури
14 63160
Зранку у російському Бєлгороді гучно. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів і нібито роботу ППО. Місцева влада зазначає, що зафіксовано влучання у об’єкт інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"Зафіксовано влучення снаряда в один із об'єктів інфраструктури міста Бєлгорода", - зазначив російський чиновник.
Він переконує, що руйнування нібито незначні і вони "не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста".