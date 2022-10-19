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У Бєлгороді "бавовна". Губернатор Гладков повідомляє про влучення в об’єкт інфраструктури

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У Бєлгороді "бавовна". Губернатор Гладков повідомляє про влучення в об’єкт інфраструктури
Зранку у російському Бєлгороді гучно. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів і нібито роботу ППО. Місцева влада зазначає, що зафіксовано влучання у об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. 

"Зафіксовано влучення снаряда в один із об'єктів інфраструктури міста Бєлгорода", - зазначив російський чиновник.

Він переконує, що руйнування нібито незначні і вони "не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста". 

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
  • Anders Hepburn
    ...
    "Из 100 осталось восемь": ВСУ разбили роту мобилизованных россиян за два дня.
    Русским солдатам выдали по три магазина с патронами и «забыли» о подкреплениях.
    С момента объявления Путиным «частичной» мобилизации в России успели погибнуть уже несколько тысяч «чмобиков». Большинство из них умерли из-за отсутствия подготовки и отношения командования к ним как к «пушечному мясу».
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