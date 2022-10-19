ЗСУ відбили атаку росіян на Білогорівку, - Гайдай

Українські захисники відбили декілька атак ворога, зокрема, у напрямку Білогорівки.

Про це повідомив голова Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"18 жовтня ЗСУ відбили декілька атак ворога. Зокрема, і у напрямку Білогорівки. Росіяни продовжують обстрілювати визволені населені пункти, перетворюючи їх на попіл. Так, учора вони вчергове відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп’янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку", - розповів очільник обладміністрації.

За словами Гайдая, також надходить інформація, що в РФ існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України, а родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.

"Не таким якісним стає поповнення й ПВК "Вагнера". Колишня військова еліта зараз вже не точково, а більше ніж на половину складається із ув’язнених", - додав він.

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