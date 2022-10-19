Рашисти відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Середино-Будській громаді на Сумщині. Зафіксовано 12 прильотів, - ОВА
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Ввечері 18 жовтня окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Вчора ввечері, близько 22 години, росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Середино-Будській громаді, 12 прильотів. Наслідки уточнюються", - зазначив Живицький.
За його словами, решта ночі на території області була тихою.