Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Військовий потенціал Росія може відновити за два-чотири роки, - міністр оборони Естонії Певкур

3 89128
Військовий потенціал Росія може відновити за два-чотири роки, - міністр оборони Естонії Певкур
Росії знадобиться від двох до чотирьох років, щоб відновити свій військовий потенціал до рівня, який був до початку повномасштабної агресії проти України.

Про це у Вашингтоні заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Міністр припустив, що війна буде довгою та закликав західних союзників продовжувати підтримувати Україну, допоки вона не здобуде перемоги. Він попередив, що Росія все ще має наступальний потенціал, зокрема й для нападу на країни Балтії, які є членами НАТО.

Естонський міністр сказав, що західні санкції завдали чутливої шкоди виробництву літаків та техобслуговування гелікоптерів у Росії, оскільки позбавили її можливості отримувати ключові компоненти.

"Коли ми знайдемо нові способи вплинути на Росію за допомогою санкцій, звичайно ж, нам потрібно це зробити", - зазначив Певкур. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ: "Міжнародний порядок не може вижити, якщо існує безкарність"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    те що всі і говорять--Якшо не знищити рашку то ,наші діти ,внуки ,чи правнуки знову будуть воювати ,та гинути у війні
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Все правильно министр говорит, нужно относиться со всей серьезностью и покончить с этими маньяками сейчас.
  • Валентина Саюн c856325a
    Війна це насамперед нажива, а таких країн ,що захочуть поживитися, а заодно і оркам домогти, на жаль є багато. Та і на революцію надії мало. Україна також має цей термін для відновлення ЗСУ і по НАТО стандартам. Тільки також проблема,що дороги знову життя людей переважать.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини