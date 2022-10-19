Росіяни готуються бити по Херсону, - голова Миколаївської ОВА Кім
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Пересилають повідомлення про те, що евакуюйтесь із Херсона, бо ЗСУ будуть обстрілювати Херсон. Знаючи російську тактику і знаючи, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону, в мене є відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль", - сказав голова обладміністрації.
Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.
Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України