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Росіяни готуються бити по Херсону, - голова Миколаївської ОВА Кім

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Росіяни готуються бити по Херсону, - голова Миколаївської ОВА Кім
Російські загарбники, ймовірно, готуються завдавати ударів по тимчасово окупованому Херсону.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Пересилають повідомлення про те, що евакуюйтесь із Херсона, бо ЗСУ будуть обстрілювати Херсон. Знаючи російську тактику і знаючи, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону, в мене є відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль", - сказав голова обладміністрації.

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Це доля любого міста, над яким в них немає контролю і вони можуть діставати артилерією. Тільки гнати.
  • Player New
    Так і є, будь-яке місто звільнене від окупантів вони потім обстрілюють з особливим завзяттям, тому й оголосили евакуацію, як тільки туди зайдуть наші війська кацапи будуть рівняти Херсон з землею.
  • Виктор Павлов 986ba9d7
    А что мешает нашим простреливать орков ? Насколько я знаю вся прибрежная морская полоса до Бердянска простреливается хамерсами и прочими....чем больше скопят сил на левом берегу тем легче будет по ним попадать.
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