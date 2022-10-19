Росіяни готуються бити по Херсону, - голова Миколаївської ОВА Кім

Російські загарбники, ймовірно, готуються завдавати ударів по тимчасово окупованому Херсону.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Пересилають повідомлення про те, що евакуюйтесь із Херсона, бо ЗСУ будуть обстрілювати Херсон. Знаючи російську тактику і знаючи, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону, в мене є відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль", - сказав голова обладміністрації.

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України

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