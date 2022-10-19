ЗСУ знищили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні Сили

Українські захисники за 36 діб збили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", - йдеться в повідомленнію

Зазначається, що до знищення баражуючих боєприпасів "Shahed-136", які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

Читайте: Комплекс IRIS-T вже показав перші результати в Україні, - Повітряні Сили