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ЗСУ знищили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні Сили

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ЗСУ знищили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні Сили
Українські захисники за 36 діб збили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", - йдеться в повідомленнію

Зазначається, що до знищення баражуючих боєприпасів "Shahed-136", які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

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ЗСУ знищили вже 223 дрони-камікадзе Shahed-136, - Повітряні Сили 01

Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    Хороший результат, ну что же с учётом не сбитых, минимум 300 штук Шахидов уже рашисты использовали. По сути всю первую партию. Производство их в Иране ведётся мелкосерийное, но 300 штук в месяц сделать иранцы могут. Собственно похоже это и будет именно та цифра, которую противник будет применять в течении месяца. Закрнтрактовали их 2400 штук. Т.е. на 8 месяцев, но наверняка будут продлевать, если война продолжится.
    Вообщем, угроза от шахидов стала постоянной и нужно их сбивать не применяя ракеты С-300 и Бук, ибо это не вариант. Только "дешевым" оружием или тем у которого боезапас не ограничен.
  • Player New
    Проблема в тому що ці дрони не посадити, навіть якщо скажумо якимось чином ми зможемо перехопити управління в повітрі єдиний варіант це давати безпілотнику нову ціль
  • Alex_Dimitrov
    проблема в том, что ты не понимаешь, как работаю противодронные системы постановки помех, о которых (надеюсь) говорит Столтенберг. Условно говоря где-то в поле стоит такая система, далеко от прикрываемого обьекта, засекает дрон, работает по нему и он не перехватывается, не получается новую цель, а просто и тупо падает там же и взрывается.
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