Атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином, - фон дер Ляєн

Навмисні атаки РФ проти цивільного населення та проти критичної інфраструктури в Україні в умовах наближення зими є актом суцільного тероризму, і саме так до таких дій має ставитися вся Європа.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора ми знову бачили цілеспрямовані російські атаки проти цивільної інфраструктури, і це означає нову главу у вже й без того дуже жорстокій війні. Міжнародний порядок дуже чітко визначає, що такі дії є воєнним злочином. Цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру з чіткою метою відрізати чоловіків, жінок та дітей від води, електрики та обігріву в умовах наближення зими – все це є актом суцільного терору. І ми маємо називати це саме так", - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, Євросоюз буде послідовно дотримуватися обраного курсу, та продовжуватиме підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним.

Президентка Єврокомісії також виклала принципи захисту від іншої війни, війни в сфері енергетики, яку путін розв’язав проти всіх європейців. Вона представила план реагування на поточну енергетичну кризу, яку завтра розглядатимуть лідери країн ЄС. Ці заходи, зокрема, передбачають спільну закупівлю газу на енергетичному ринку в інтересах усього ЄС, запровадження обов’язкових заходів солідарності між країнами ЄС на випадок повного переривання у постачанні газу, а також заходи заощадження та підтримки найбільш вразливих домогосподарств та європейського бізнесу.

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