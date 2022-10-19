Російські командири за хабар дозволяють своїм військовим тікати з гарячих ділянок фронту в тил, - СтратКом ЗСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Російські командири роблять бізнес на "спецоперації". Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити та його відвезуть у тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім", - йдеться в повідомленні.
Зкоерам у районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тис. рублів на добу. Сума досить не маленька, але вона розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з передка до тилу.
"Таким чином російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв шойгу та путін перед відправкою до України але в черговий раз обманув. У цій ситуації, як і в інших, інтереси пересічних військовослужбовців не враховуються", - додали в СтратКомі ЗСУ.