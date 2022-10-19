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Польська митниця масово конфіскує дрони у волонтерів, Держслужба експортного контролю вже понад 2 місяці не може улагодити це питання, - Федерація власників безпілотників

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Польська митниця масово конфіскує дрони у волонтерів, Держслужба експортного контролю вже понад 2 місяці не може улагодити це питання, - Федерація власників безпілотників
Через відсутність необхідних документів польська митниця конфіскує дрони у волонтерів та імпортерів.

Про це повідомив голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк, передає Цензор.НЕТ.

"На польско-українському кордоні польска митниця масово конфісковує дрони у волонтерів/імпортерів та заводить на них кримінальні справи за порушення порядку переміщення товарів подвійного призначення, бо Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання та не завіряє необхідних документів для польскої сторони", - розповів він.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    ,замінити працівників як не проф. 2 місяці це забагато як для війни
  • Ревизор
    Вернут их и их семьи из Монако. Отправить инспектировать передовую на наличие дронов.
  • Sophia-Maria Duglass
    Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання Джерело: https://censor.net/ua/n3374780
    ВСі РОЗУМІЮТЬ , що в службі працюють кацапські агенти .
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