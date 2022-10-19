Польська митниця масово конфіскує дрони у волонтерів, Держслужба експортного контролю вже понад 2 місяці не може улагодити це питання, - Федерація власників безпілотників
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Через відсутність необхідних документів польська митниця конфіскує дрони у волонтерів та імпортерів.
Про це повідомив голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк, передає Цензор.НЕТ.
"На польско-українському кордоні польска митниця масово конфісковує дрони у волонтерів/імпортерів та заводить на них кримінальні справи за порушення порядку переміщення товарів подвійного призначення, бо Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання та не завіряє необхідних документів для польскої сторони", - розповів він.