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Окупанти розсилають херсонцям повідомлення із закликом залишити місто

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Окупанти розсилають херсонцям повідомлення із закликом залишити місто
Окупаційна влада Херсона розпочала масове розсилання повідомлень місцевим жителям із закликом залишити місто.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Meduza, інформує Цензор.НЕТ.

Містяни отримують СМС із закликами виїхати з міста начебто через можливі обстріли з боку ЗСУ.

"Шановні мешканці! Будуть обстріли житлових кварталів ЗСУ. З 7:00 автобуси від Річпорту на Лівий берег", - ідеться в повідомленні.

Зрадник Кирило Стремоусов заявив, що до лінії фронту на Херсонщині ЗСУ нібито стягнули багато сил і "найближчий час розпочнуть наступ".

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Голова окупаційної "адміністрації" Херсона Володимир Сальдо заявив, що росіяни планують перемістити на Лівий берег Дніпра та в регіони РФ приблизно 50-60 тисяч людей.

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