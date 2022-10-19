Окупанти розсилають херсонцям повідомлення із закликом залишити місто
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Окупаційна влада Херсона розпочала масове розсилання повідомлень місцевим жителям із закликом залишити місто.
Про це повідомляє російське опозиційне видання Meduza, інформує Цензор.НЕТ.
Містяни отримують СМС із закликами виїхати з міста начебто через можливі обстріли з боку ЗСУ.
"Шановні мешканці! Будуть обстріли житлових кварталів ЗСУ. З 7:00 автобуси від Річпорту на Лівий берег", - ідеться в повідомленні.
Зрадник Кирило Стремоусов заявив, що до лінії фронту на Херсонщині ЗСУ нібито стягнули багато сил і "найближчий час розпочнуть наступ".
Голова окупаційної "адміністрації" Херсона Володимир Сальдо заявив, що росіяни планують перемістити на Лівий берег Дніпра та в регіони РФ приблизно 50-60 тисяч людей.