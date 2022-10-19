Уся "адміністрація" Херсонщини переїжджає на лівобережжя Дніпра, - Сальдо

Усі підрозділи та міністерства цивільної адміністрації Херсонської області переїжджають на лівобережжя Дніпра.

Про це сказав державний зрадник, якого росіяни призначили головою окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.

Він також переконує, що близько 40% жителів Херсона та Херсонської області вже поїхали, втім, за словами зрадника, точних цифр наразі немає.

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Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.