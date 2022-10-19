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Уся "адміністрація" Херсонщини переїжджає на лівобережжя Дніпра, - Сальдо

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Уся "адміністрація" Херсонщини переїжджає на лівобережжя Дніпра, - Сальдо
Усі підрозділи та міністерства цивільної адміністрації Херсонської області переїжджають на лівобережжя Дніпра.

Про це сказав державний зрадник, якого росіяни призначили головою окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.

Він також переконує, що близько 40% жителів Херсона та Херсонської області вже поїхали, втім, за словами зрадника, точних цифр наразі немає.

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Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

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Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Так обдрискатися як з недавніми "рєфєрєндумами" треба вміти.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Щось кацапня та колаборанти багато розголосу з цього всього роблять - дуже сильний інформаційний шум навколо "втечі з Херсону".
    Ні при втечі з Ізюму, ні з-під Києва такого шуму не було. Якось це все дивно виглядає...
  • No Name 05b46250
    Приблизний рух окупаційної адміністрації на наступні місяці спочатку Скадовськ, потім Мелітополь, Сімферополь, Керч, Краснодар.
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