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Євросоюз готує нові санкції проти Ірану за продані безпілотники Росії

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Євросоюз готує нові санкції проти Ірану за продані безпілотники Росії
ЄС планує найближчими днями запровадити санкції проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб за продаж зброї Росії. Дипломати з країн ЄС можуть узгодити деталі нового пакету вже в середу, напередодні майбутнього саміту Європейської Ради в четвер і п’ятницю.

Про це повідомили четверо чиновників і дипломатів виданню POLITICO Brussels Playbook, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей крок був зроблений на тлі повідомлень про те, що Москва використовує іранські безпілотники для  ударів по цивільних об’єктах в Україні, а Тегеран відправив інструкторів з управління безпілотними літальними апаратами до окупованого Росією Криму", - пише видання. 

Нові санкції будуть направлені на п'ять іранських фізичних осіб і три організації. обмеження будуть доповненням до санкцій, вже узгоджених раніше, проти "поліції моралі" Ірану за жорстоке переслідування та вбивство іранців, які виходили на протести.

Санкції стануть ще однією значною проблемою на переговорах щодо відновлення іранської ядерної угоди, відомої як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), який зняв багато американських санкцій з Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми. Учасники переговорів працювали над відновленням ядерної угоди 2015 року після того, як колишній президент США Дональд Трамп відмовився від неї у 2018 році.

"Щиро кажучи, СВПД більше не має значення. Ми вже змирилися з думкою, що це не зрушить з мертвої точки", - сказав один високопоставлений чиновник з Європи.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Та не треба нових..... хай будуть хочь старі.... головне щоб ДІЄВІ!!! Бо як вийшло що Іран стільки років під санкціями розробив свої БПЛА??? Звідки система управління та наведення???
    А нову "мильну бульку" прийняти у ЄС можуть, то вже бачили.... 10001 "остання, найпотужніша санкція"....
  • Підлога Маккартні
    А давайте возьмем воздушный шар, в люльку положим бочку с отработанным ядерным топливом, начиним взрывчатку и радиоуправляемо отправим в Белгород? и взорвем над центром города
  • Підлога Маккартні
    А еще нада туда засунуть манекен в ватнике и шапке ушанке, шоб думали шо то свои и не сбивали
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