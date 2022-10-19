Катування мирних мешканців Ізюму були частиною "політики та плану" російських військових, - правозахисники HRW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Російські війська та інші особи, які діяли під їхнім командуванням, регулярно катували затриманих під час шестимісячної окупації Ізюма", - йдеться у звіті організації HRW.
Постраждалі, яких опитали правозахисники, розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били, погрожували зброєю та змушували залишатися в незручних позиціях протягом тривалого часу. Також вони показали щонайменше сім місць в Ізюмі, у тому числі дві школи, де, за їхніми словами, російські військові їх утримували та знущалися.
"Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану", - зазначено у звіті.
Місцеві мешканці-чоловіки розповіли, що їх катували електричним струмом, били руками, прикладами, металевими трубами та іншими предметами, а затримана жінка розповіла HRW, що її били кулаками та погрожували зґвалтуванням.
"Наші висновки вказують на те, що російські війська вдавалися до жахливих порушень у багатьох районах, які вони окупували, і існує справжня стурбованість щодо подібних зловживань в інших районах, які вони продовжують контролювати", - повідомили правозахисники HRW.