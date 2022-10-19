У світі вже виникла нова вісь зла, - Яценюк на КБФ

Іран, який перебуває під жорсткими санкціями вільного світу, зміг виготовити та поставити Росії тисячі дронів-камікадзе.

Північна Корея лише кілька днів тому проводила тестування балістичних ракет, які можуть переносити ядерну зброю. Обидві ці країни під санкціями. І попри це їм вдалося виготовити таку смертельну зброю. Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-216 років, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 19 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Це сигнал для всього вільного світу - ми маємо усвідомити, що з санкційним режимом щось не те. Щось точно не так", - підкреслив голова КБФ.

У світі вже виникла нова вісь зла, наголосив він: "І ця вісь зла - це Росія, Іран, Північна Корея. Крім того, ця вісь зла має також тих, хто підтримує її приховано. Яка позиція Китаю? Після зібрання комуністичної партії, яке зараз проходить, очевидно, що Китай надто войовничий по відношенню до Заходу. Китай не на правильному боці, наприклад, коли він не підтримав резолюцію ООН щодо засудження незаконного референдуму. Те саме стосується й Індії".

"Нам треба зважати на те, що ми живемо в зовсім іншому світі, і виклики, які зараз постали, мають отримати чітку відповідь. Можливо, у нас буде двополярний світ, в якому ми вже живемо: демократія проти автократії", - підкреслив Яценюк.

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Він наголосив, що після того як Росія поставила за мету вражати цивільні цілі й енергетичні об’єкти, є нагальна потреба для України в системі протиповітряної та протиракетної оборони: "І це, звичайно, поєднується з тим, що Україні надзвичайно потрібні винищувачі. Впевнений, що в найближчому майбутньому наші партнери мають прийняти рішення щодо постачання Україні винищувачів "натівського" зразка, як-от F-16. Адже українське військо зараз повністю сумісне зі стандартами НАТО. Нам треба переключитися з повністю застарілого озброєння радянського штибу на нове сучасне оснащення, яке допомагає нам на полі бою".

"Я впевнений, що і наші партнери, і сама Україна мають пришвидшити поставки та виготовлення систем ППО. Адже у нас є внутрішні спроможності для цього", - підкреслив Яценюк.

Як повідомлялось, сьогодні, 19 жовтня, Київський Безпековий Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій "Боротьба за Україну", присвячених нашій війні проти російських загарбників.