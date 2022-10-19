Міністр оборони Ізраїлю Ганц: "Ми не продаємо зброю Україні"

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна не постачає озброєння Україні, попри російські атаки з використанням бойових безпілотників Ірану по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах, і нібито надалі дотримуватиметься тієї ж політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Я хочу чітко дати зрозуміти, що ми не продаємо зброю Україні. Я міністр оборони та відповідаю за експорт ізраїльської зброї", – сказав він.

За словами Ганца, Ізраїль надсилає лише медичну та гуманітарну допомогу – "і так буде й надалі".

Нагадаємо, раніше експрем’єр міністр та лідер опозиції Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив проти постачання зброї Україні, аргументуючи це тим, що вона може потрапити до рук Ірану.

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