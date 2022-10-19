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Глава МЗС Греції Дендіас прибув із візитом до Києва

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Глава МЗС Греції Дендіас прибув із візитом до Києва
Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до української столиці у середу, 19 жовтня.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаю свій візит до Києва. Я мав зустріч у посольстві Греції з головою групи дружи парламентів Греція - Україна Тетяною Плачковою, ректором Маріупольського державного університету Миколою Трофименком та заступницею Голови місії Кіпру Ліною Темістоклеус", - написав Дендіас.

Міністр поінформував, що у ході зустрічей, зокрема, обговорив російське вторгнення в Україну, а також питання парламентської дипломатії, євроінтеграції, греко-українських відносин та грецької діаспори в Україні.

"Я рішуче засудив ревізіонізм. Я також подякував пані Темістоклеус за її допомогу з евакуацією з України, в тому числі грецьких громадян і представників діаспори", - зазначив міністр.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Це той прибув, хто постійно грецькі танкери з російською нафтою з під санкцій виводить.
    Але, що гарно, що в Греції цього року не було туристичної русні. Греки це не афішували, зробили тихо.
  • Garry Grant
    На кой?
  • Ирина Параскевич
    Так насправді. *руським духом* не дуже пахло серед турис.тів. Тут хватає росопондієв (це. наче етнічні греки виходці з сесесеру). Багато хто з них просто купили ті свідотцтва.
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