Глава МЗС Греції Дендіас прибув із візитом до Києва

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до української столиці у середу, 19 жовтня.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаю свій візит до Києва. Я мав зустріч у посольстві Греції з головою групи дружи парламентів Греція - Україна Тетяною Плачковою, ректором Маріупольського державного університету Миколою Трофименком та заступницею Голови місії Кіпру Ліною Темістоклеус", - написав Дендіас.

Міністр поінформував, що у ході зустрічей, зокрема, обговорив російське вторгнення в Україну, а також питання парламентської дипломатії, євроінтеграції, греко-українських відносин та грецької діаспори в Україні.

"Я рішуче засудив ревізіонізм. Я також подякував пані Темістоклеус за її допомогу з евакуацією з України, в тому числі грецьких громадян і представників діаспори", - зазначив міністр.

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