В окупованому Маріуполі не дозволяють проводити поховання українських військових, - Андрющенко
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фактично, це єдині тіла загиблих у місті що досі лишаються на вулицях, правда, здебільше в мертвих мікрорайонах міста. Але. Навіть родичам загиблих, які приїзжали в Маріуполь не надали дозволу на поховання. Не ховаючись окупанти кажуть, що це "в назидание и устрашение". Березень, квітень, травень – місяці загибелі. Що з тілами наших Героїв можете уявити", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко також повідомив, що російська пропаганда готує окремий великий сюжет з жахливими кадрами поводження з тілами наших захисників.
"Тому на українців чекає потужна інформаційна атака з боку ворога. Маємо бути готові. Морально. Це не перша та не остання атака ворога, яка на нас очікує", - зазначив Андрющенко.