В окупованому Маріуполі не дозволяють проводити поховання українських військових, - Андрющенко

Окупаційна влада забороняє проводити поховання українських військових, що загибли під час Битви за Маріуполь. Тіла захисників досі лишаються на вулицях.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично, це єдині тіла загиблих у місті що досі лишаються на вулицях, правда, здебільше в мертвих мікрорайонах міста. Але. Навіть родичам загиблих, які приїзжали в Маріуполь не надали дозволу на поховання. Не ховаючись окупанти кажуть, що це "в назидание и устрашение". Березень, квітень, травень – місяці загибелі. Що з тілами наших Героїв можете уявити", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко також повідомив, що російська пропаганда готує окремий великий сюжет з жахливими кадрами поводження з тілами наших захисників.

"Тому на українців чекає потужна інформаційна атака з боку ворога. Маємо бути готові. Морально. Це не перша та не остання атака ворога, яка на нас очікує", - зазначив Андрющенко.

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