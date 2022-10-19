ЗСУ вже проводять повністю роботизовані операції, без участі людини, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар

Принципи штучного інтелекту по застосуванню зброї вже є.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже проводимо повністю роботизовані операції, без участі людини. Але важливо зрозуміти, що це - точкові явища. Понад рік тому я брав участь в нараді з експертами з США, де ми обговорювали принципи штучного інтелекту по застосуванню зброї. Тобто, що можна дозволити роботу робити самостійно, щоб він сам, без участі людини приймав рішення про ураження… Тобто технології вже є й це явище не спинити", - розповів він.

За словами Гончара, варто зрозуміти, що ти або встигаєш та пристосовуєшся, йдеш в ногу з часом, розвиваєшся разом з цивілізованим людством, або деградуєш та опинишся на задвірках історії.

"Це те, що відбудеться з Росією, з "совком" в головах. Всі, хто досі цього не усвідомив, приречені. Перехід від одного технологічного укладу на інший навряд буває швидким. Тут питання відкритості до змін, спроможності до адаптації. Впливають людський фактор, звичка, ментальність. На жаль, наша буденність така, що, наприклад, вислужився поважний генерал, зайняв високу посаду, але, за всієї поваги, навіть Word не опанував. Проте саме він формує думку, як воювати. Якщо так відбуватиметься, нам марно мріяти про швидкий технологічний перехід. Але це не означає, що технології можна спинити", - додав він.

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