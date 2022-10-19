Ворог завдав ударів по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині, - ОВА (оновлено)
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Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Бурштині на Івано-Франківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, нібито було влучання у об'єкт енергетичної інфраструктури.
Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію.
"Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом", - зазначила вона у телеграм-каналі.
Пізніше Онищенко підтвердила ракетні удари по Івано-Франківщині.
"Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок чого виникла пожежа", - зазначила вона.
За її словами, жертв немає. На місці пожежі працюють рятувальники.