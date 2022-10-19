Ворог завдав ударів по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині, - ОВА (оновлено)

Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Бурштині на Івано-Франківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, нібито було влучання у об'єкт енергетичної інфраструктури.

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію.

"Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом", - зазначила вона у телеграм-каналі.

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Пізніше Онищенко підтвердила ракетні удари по Івано-Франківщині.

"Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок чого виникла пожежа", - зазначила вона.

За її словами, жертв немає. На місці пожежі працюють рятувальники.