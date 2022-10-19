Іноді, щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар

Перед урядовцями стоїть багато викликів, зокрема застарілість нормативного регулювання.

Про це заявив співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил безпеки й оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку. Вони були складені, коли ще тільки перша перфокарта з'явилась. А вони досі чинні! Або нових не написали, або старі навіщось хтось продовжує. При цьому бюрократ діє "за папірцем". Тобто, якщо там сказано "відповідно ГОСТа", значить, "відповідно ГОСТа". Й те, що пройшло вже сорок років з моменту випуску цього ГОСТа, що він своє вже давно віджив, бюрократу ніхто не сказав. Йому не сказали змінити ГОСТ. Оце й є виклики", - пояснив він.

За словами Гончара, чиновник боїться відповідальності.

"Він робить лише те, що дозволено. І в жодному випадку він не буде діяти як громадянин, який робить все, що не заборонено. Тому постійно виникає тертя. ... Коли ми говоримо, що нам потрібна високотехнологічна зброя, треба говорити до кінця – що ми готові її прийняти. Якщо тобі дають обладнання, яке ти не спроможний використати повною мірою, то виходить, що мікроскопом забиваємо цвяхи. Ці виклики треба долати. Вибору немає, якщо ми хочемо вижити", - підсумував він.

Також читайте: ЗСУ вже проводять повністю роботизовані операції, без участі людини, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар