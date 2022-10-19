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Іноді, щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар

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Іноді, щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар
Перед урядовцями стоїть багато викликів, зокрема застарілість нормативного регулювання.

Про це заявив співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил безпеки й оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку. Вони були складені, коли ще тільки перша перфокарта з'явилась. А вони досі чинні! Або нових не написали, або старі навіщось хтось продовжує. При цьому бюрократ діє "за папірцем". Тобто, якщо там сказано "відповідно ГОСТа", значить, "відповідно ГОСТа". Й те, що пройшло вже сорок років з моменту випуску цього ГОСТа, що він своє вже давно віджив, бюрократу ніхто не сказав. Йому не сказали змінити ГОСТ. Оце й є виклики", - пояснив він.

За словами Гончара, чиновник боїться відповідальності.

"Він робить лише те, що дозволено. І в жодному випадку він не буде діяти як громадянин, який робить все, що не заборонено. Тому постійно виникає тертя. ... Коли ми говоримо, що нам потрібна високотехнологічна зброя, треба говорити до кінця – що ми готові її прийняти. Якщо тобі дають обладнання, яке ти не спроможний використати повною мірою, то виходить, що мікроскопом забиваємо цвяхи. Ці виклики треба долати. Вибору немає, якщо ми хочемо вижити", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    ГОСТ?! - ДСТУ!!
  • Berrimor Cute
    мінцифри не має доступу до розробок сил оборони, це повинна працювати рада або президент (видати вказівку) і моу (запровадити розробку сил оборони згідно цієї вказівки). Насправді, прийняття натівських стандартів просувається і ці стандарти якраз і замінюють всякі радянські процедури. Інше питання, що таких процедур мільони і НАТО нас не вчить, як розробляти зброю (вони й самі не вміють, цим займаються комерційні компаніі типу Боінгу, Локхід-Мартіну або Райтеону чи Нортроп грумману), а тільки як експлуатувати її.

    Але є щє й інший нюанс: у лавах ЗСУ багато цінних та досвідчених воінів, які знаються саме на радянських процедурах і стандартах, їх дуже складно змусити змінити мислення так радикально і швидко.
  • Anton Y 4d8473ea
    ГОСТИ чи ДСТУ? Більшість ГОСТів вже скасовано.

    У будь якому разі ковбаса зроблена за ДСТУ який написаний за радянським гостом смакує краще ніж ковбаса зроблена за ТУ, та ще й перша коштує дорожче.

    Хочу сказати, що наявність ГОСТУ має багато позитивних моментів, це однакові умови для всіх, а що головне, часом ГОСТ примущує виробника робити щось дійсно потрібне що виробник робити аж ніяк не хоче.

    У статті немає посилань на окремі вимоги які вважаються застарілами чи не відповідають часу, немає ніякою можливості визначити чи то дійсно так, чи виробники намагаються спростити собі житті прикриваючись загальними гаслами.

    Зазначу, продукція може вироблятися у відповідності з ДСТУ але мати кращі характеристики, це не заборонено. Той самий бронежилет, він може за багатьма показниками перевищувати вимоги ДСТУ але це не значить що він не відповідає ДСТУ, навпаки. Головне, буте не гірше ніж... Звісно, бронежилет який відповідає ДСТУ і бронежилет який має покращені характеристики не будуть коштувати однаково.
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