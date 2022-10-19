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Греція розпочала постачання Україні БМП-1, - Кулеба

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Греція розпочала постачання Україні БМП-1, - Кулеба
Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на прес-конференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом, інформує Цензор.НЕТ.

"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, які Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять". боєздатність та обороноздатність нашої країни", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Tierre
    Помощи? Тут нет никакой помощи от греков - они выторговали себе у Германии Мардеры взамен морально устаревших БМП-1.
    Так что это помощь от Германии, а не от Греции.
  • vsbu vsbu
    О, те що й треба було очікувати БМП -1...."Браво"! Геракакели кімнатні, собі щось отримали і...тут як тут, давай і далі на бабки європу ставити, як оті 120 млрд.євро збрили, коли працювать по-європейски не хотіли, а жерти по-європейськи кортіло, ПАМ"ЯТАЄТЕ?
  • Владимир Николенко 123e1460
    в планах розконсервування золотого запасу Вермахту модернізованих бойових лісапедів "леопард 4"
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