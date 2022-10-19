Делегація Ради у ПА НАТО має ініціювати рішення на підтримку членства України в Альянсі, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав Постійну делегацію Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО ініціювати рішення про підтримку членства України в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він повідомив, що під час поїздки до Великої Британії на Конференцію Консервативної партії обговорив цю ідею із західними союзниками України. Порошенко вважає, що українська делегація тепер має офіційно ініціювати таке рішення під час чергової сесії ПА НАТО у листопаді.

"Єдина надійна гарантія безпеки для України – це наше членство в Північноатлантичному альянсі. В ході свого нещодавнього візиту до Великої Британії для участі у Конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі докладно про це говорив з усіма друзями України, передусім нашими британськими союзниками. Після офіційного подання Україною заявки на членство в НАТО – час і для активної парламентської роботи", - зазначив лідер "ЄС".

"Напередодні чергової щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО у листопаді офіційно запропонував Постійній делегації Верховної Ради України у ПА НАТО ініціювати в рамках Асамблеї рішення на підтримку нашої заявки та початку відповідних процедур інтеграції України до НАТО. Вірю, що спільними зусиллям нам все вдасться. Україна буде в НАТО", - наголосив Порошенко.

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