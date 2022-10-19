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Путін запровадив особливий режим реагування в прикордонних з Україною областях РФ та Криму

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Путін запровадив особливий режим реагування в прикордонних з Україною областях РФ та Криму
Російська Федерація запровадила середній рівень реагування у прикордонних з Україною областях. Також це стосується тимчасово окупованих Криму й Севастополя.

Відповідний "указ" підписав президент Російської Федерації Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, середній рівень реагування було запроваджено в:

  • Краснодарській області;
  • Бєлгородській області;
  • Брянській області;
  • Воронезькій області;
  • Курській області;
  • Ростовській області;
  • Криму;
  • Севастополі.

"Запровадити на територіях Республіки Крим, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей і м. Севастополя режим (середній рівень реагування), - йдеться в "указі" Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Здохни, падло бункерне.
  • arye z.
    Хотів старенький дєдушка потішиться короткою, але переможною войнушкою.
    Не знайшлося в нього сміливого радника, який би йому розповів, що короткі та переможні войнушкі на чужій території мають тенденцію перетворюватися на довгі та кровопролитні війни вже на території власній.
  • Leonidas 4503 5b487af2
    на левый берег Волги
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