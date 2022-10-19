Минулої доби російські військові вбили 9 цивільних. Ще 29 - зазнали поранення, - ОП. ІНФОГРАФІКА

18 жовтня виявили загиблими 17 осіб, із них вісім загинули раніше. Ще 29 цивільних осіб дістали поранення.